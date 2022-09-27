SON DAKİKA HABERİ: Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki iş kazasında bir asker şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda meydana gelen iş kazasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki iş kazasında bir asker şehit oldu

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Son dakika haberi! Gölcük Tersane Komutanlığı'nda meydana gelen iş kazasında sözleşmeli er Enes Bıyık şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında, bugün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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