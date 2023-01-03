SON DAKİKA HABERİ: İbrahim Kalın NTV'de

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında soruları yanıtlıyor...

Sözcü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek.

TÜRKİYE YÜZYILI NE ANLAMA GELİYOR?

"Türkiye Yüzyılı" 21. yüzyılda Türkiye'nin kendini dünya sisteminde nasıl konumlandırdığı ve gitmek istediği yeri ifade ediyor. 15-20 yıl öncesine kadar İHA-SİHA teknolojisinde dışa bağımlı bir ülkeydik. Şimdi Türkiye, dünyaya İHA ve SİHA satan ve bunun da ötesinde bu teknolojinin standardını belirleyen ülke haline geldi. Birçok ülke bizden İHA ve SİHA satın almak istiyor. Sadece kullanmak için değil teknolojiyi de transfer etmek için.

Türkiye dünyanın çok ciddi otomotiv merkezlerinden bir tanesi. Biz bunun farkında değiliz ama dünyanın bütün büyük otomotiv markaları otomasyonlarını Türkiye'de yapıyor. Bütün bunların üzerine biz kendi aracımızı, Togg'u ürettik. Daha şimdiden Togg'un uluslararası bayiliğini almak için yapılan onlarca başvuru var.

ŞAM'LA YAPILAN ÜST DÜZEY GÖRÜŞME

Suriye perspektifimiz aynı, değişmedi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...