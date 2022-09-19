SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haberler 19.09.2022 - 18:34 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 18:35

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." denildi.

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