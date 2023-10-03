SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine 2. hava harekatı: 16 hedef imha edildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine 3 gün arayla ikinci kez hava harekatı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki PKK/KCK terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı gerçekleştirildiği belirtildi.



Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedefin başarıyla imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmatların kullanıldığı harekatta çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1 Ekim Pazar günü de bir hava harekatı gerçekleştirilmiş, Kandil, Metina, Hakurk, ve Gara'da bulunan 20 hedef imha edilmişti.