SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da kaç kişi corona virüs aşısı oldu (Vali açıkladı)

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ildeki aşılama durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre; İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere; birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılama yapıldı. Yerlikaya, 65 yaş üstü aşı olma oranının 81.2'ye ulaştığını da açıkladı.

ntv.com.tr - National Geographic 11.04.2021 - 14:19

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da kaç kişi corona virüs aşısı oldu (Vali açıkladı)

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İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz corona virüs aşısı yapıldı. 

Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Birinci dozun 1 milyon 661 bin 10, ikinci dozun ise 1 milyon 153 bin 909 olduğu bildirildi. 

Öte yandan, 65 yaş üstü aşı olma oranına da yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''65 yaş üstü aşı büyüklerimizin aşı olma oranı 81.2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede ise 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46.4'ü aşılandı''

Corona virüsle mücadelede en büyük gücün aşı olduğunu vurgulayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''60-64 yaş arasındaki hemşehrilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz'' dedi. 

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