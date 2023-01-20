SON DAKİKA HABERİ: İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

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Son dakika haberi! İsveç’te, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç’te, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında yarın için Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström bugün bakanlığa çağrıldı.

Büyükelçi Herrström'e, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylem en güçlü şekilde kınandığı, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin eyleme müsaade edilmemesini beklediği, kutsal değerlere hakaretin "demokratik haklar" kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.



Herrström'e ayrıca yarın, terör örgütü PKK iltisaklı çevrelerin Stockholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları anımsatılarak, terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu belirtildi.



Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gösteri nedeniyle de İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.