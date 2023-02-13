SON DAKİKA HABERİ: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10 ili vuran deprem felaketinin ardından çok sayıda göçmenin Türkiye'ye kontrolsüz olarak girdiği iddialarına yanıt verdi. İddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirten Oktay, "Sınırlarımız tamamen güven altındadır ve herhangi bir göç dalgasına izin vermemiz asla ve asla söz konusu değildir." dedi. Oktay, deprem felaketindeki son durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısında ele alınacağını söyledi.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Arama kurtarma personel sayısı 35 bin 600. Adıyaman, Hatay, Maraş'a odaklanmış durumdayız. 12 bin civarında iş makinalarımız var. 4 bini aşmış durumda uçaklarımızın yaptığı sortiler var. Günlük öğünlerimiz konusunda 7 milyonluk bir altyapımız var. Beslenme sıkıntısı olan afetzedemiz varsa bize ulaşabilirler.

DEPREMZEDELERİN BARINMA İHTİYACI



Milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. 10 ilde 257 noktada çadırkent kurulumu tamamlanmıştır. Konteyner kent altyapısı tamamlanmıştır. 10 binin üzerinde konteynerin sevkiyatına başladık. 20 bin kişi konteynerlerde barındırılmaktadır. Katar da 10 bin konteynerlik bir yardımda bulunmuştur, peyderpey gelecek.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINDA SON DURUM



Hasar tespit çalışmalarını bir haftaya tamamlamaya çalışıyoruz. 1 yıl içerisinde kalıcı konutları yaparak afetzedelerimizin hayatlarını normalleştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili tecrübemiz en üst seviyede. Bu sözümüzü yerine getireceğiz. 10 bin TL yardım hasar tespit çalışmalarıyla doğrudan alakalı. Tamamladığımızda ödemeleri yapıyor olacağız.

AYNİ YARDIM İÇİN 250 DAĞITIM NOKTASI VE MARKET OLUŞTURULUYOR



5 bin TL kira ve 15 bin TL taşınma bedeli çalışmalar çerçevesinde ödenmeye başlanacaktır. Ayni yardımlar, Aile Bakanlığı başkanlığında yapılacak. Devam eden yardımlar için ALO 144'ü aradığınızda sizi yönlendireceklerdir. AFAD'a gönderilen nakdi yardımlar amaçları dışında 1 kuruşunun dahi kullanılmasına asla müsaade edilmeyecek. Hangi ile gideceğinizle ilgili yönlendirileceksiniz. Ayni yardımlarla ilgili 250 adet dağıtım noktası, market oluşturulacak. Tüm havalimanlarımız aktif halde.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK

Deprem bölgelerinde doğalgaz ve elektrik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Haberleşmeyle alakalı ciddi bir sorun bulunmadığını görüyoruz.



GÖÇ DALGASI VE GÜVENLİK



Göç dalgası ve güvenlik algısıyla ilgili haberler çıkıyor. Asla söz konusu olamaz. İçeride güvenlik sorunu yaşanması mümkün değil. Göç dalgasıyla ilgili oluşturulmak istenen algı gerçek dışıdır. Sınırlarımız kontrol altındadır. Bu tür dezenformasyon yapanları sonuna kadar takip edeceğiz.



KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR



Gündemi tamamen Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak."

