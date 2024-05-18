Çuvala takılan caretta caretta kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde çuvala takılan yavru deniz kaplumbağası, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Çuvala takılan caretta caretta kurtarıldı

Konaklı Mahallesi açıklarında tekneyle denize açılan amatör olta balıkçıları, suda çuvala takılı deniz kaplumbağası yavrusunu fark etti.

Balıkçılar, deniz kaplumbağasını tekneye alıp takıldığı çuvaldan kurtardı.

Balıkçılar daha sonra yavru kaplumbağayı denize bıraktı.

Görüntülerde çuvala takılan yavruyu kurtaran balıkçının "Böyle çöpler yüzünden kaplumbağalara zarar görüyor. Bile bile denize çöp atıyorlar. Denizdeki çöpten bıktık. Garibim, kurtulunca ne kadar mutlu oldu. Bu denize çöp atan arkadaşlara mesajım olsun." sözleri yer aldı.

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