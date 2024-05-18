Elazığ merkezli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonu: 5 tutuklama

Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ merkezli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonu: 5 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internetten "ev eşyaları satışı vaadiyle" haksız kazanç elde ederek nitelikli ve yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Elazığ merkezli Mersin, Adana, Artvin ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 10 cep telefonu, tablet bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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