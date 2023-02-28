SON DAKİKA HABERİ: Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye edilecek

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye edilecek

: Melike Şahin/NTV

Son dakika haberi! Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından İstanbul'da bina güvenliği konusu gündeme geldi.

Sağlık kuruluşlarına ait binalardaki incelemeler devam ediyor. Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeki inceleme tamamlandı.

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binanın taşınmasına karar verildi.

Hastanenin kısa bir süre içinde tahliye edileceği bildirildi.

Dün de kentin en önemli hastanelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binaları incelenmişti. 

Yapılan inceleme sonrası binaların depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Binalardaki yapısal tahribat sosyal medyada uzun bir süredir tartışılıyordu.

Büyük bir bölümü kapatılan fakültenin sadece Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi açık olacak. Tüm ameliyatlar da durduruldu.

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SON DAKİKA HABERİ: Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye edilecek - 1 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Fatih'te bulunan binalarının durumları, deprem riski konusuyla öğrenciler ve çalışanlar tarafından sosyal medyada tartışılmış, bazı binalarda yapısal tahribat gözlemlenmişti.

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