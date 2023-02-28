SON DAKİKA HABERİ: Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye edilecek

Haber: Melike Şahin/NTV
Son dakika haberi! Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından İstanbul'da bina güvenliği konusu gündeme geldi.
Sağlık kuruluşlarına ait binalardaki incelemeler devam ediyor. Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeki inceleme tamamlandı.
Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binanın taşınmasına karar verildi.
Hastanenin kısa bir süre içinde tahliye edileceği bildirildi.
Dün de kentin en önemli hastanelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binaları incelenmişti.
Yapılan inceleme sonrası binaların depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Binalardaki yapısal tahribat sosyal medyada uzun bir süredir tartışılıyordu.
Büyük bir bölümü kapatılan fakültenin sadece Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi açık olacak. Tüm ameliyatlar da durduruldu.