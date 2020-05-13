SON DAKİKA HABERİ: Kamu çalışanlarına 18 Mayıs'ta idari izin

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kamu çalışanları 18 Mayıs tarihinde idari izinli sayılacak. Erdoğan, corona virüs tedbirleri kapsamında 16-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini duyurmuştu.

13.05.2020 - 19:15 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 19:56

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

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