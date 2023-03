SON DAKİKA HABERİ: Karamollaoğlu ve Uysal'dan 6'lı masa açıklaması

"MİLLET İTTİFAKI OLARAK ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal da Akşener'in sözleri sonrası bir açıklama yaptı. Uysal, "Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz."dedi.



Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, 21 yıllık AK Parti yönetiminde süren sistematik çöküşün, on binlerce cana, milyonlarca insanın evinden yurdundan olmasına sebep bir sonucu ortaya çıkardığını, deprem vesilesiyle acı bir biçimde bir kez daha gördüklerini kaydetti.



Maliyetini her bir vatandaşın ödediği toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlar ve ülkenin karşı karşıya kaldığı meydan okumaların, sorumluluk duygusuyla ortak bir irade koyma ihtiyacını ortaya çıkardığını belirten Uysal, "Millet İttifakı olarak geçtiğimiz 18 ayı aşkın sürede yaptığımız, ülkemize derinden nefes aldıracak ortak çalışmaların ürünü açıklama ve taahhütlerimizin bugün de aynı kararlılıkla arkasında olduğumuzu aziz milletimize bildiriyoruz." ifadesini kullandı.



DP'nin 1946 yılında başladığı demokrasi, adalet ve hakkaniyet mücadelesinin 77. yılında, merkez sağ siyasetin ve umudun sesi olarak aynı kararlılıkla, aynı inançla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uysal, şunları kaydetti:



"İnandığımız ve doğru bildiğimiz yolda, dün olduğu gibi bugün de yürüyoruz. Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Hep birlikte başaracağız."