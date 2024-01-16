SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı bültenle aranan kartel elebaşı İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen 'Kartel-4' operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Sammy Ali'nin; Almanya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, uyuşturucu madde tedarik ettiği, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi." ifadelerine yer verdi.