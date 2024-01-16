SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı bültenle aranan kartel elebaşı İstanbul'da yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin  İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Kırmızı bültenle aranan kartel elebaşı İstanbul'da yakalandı
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen 'Kartel-4' operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Sammy Ali'nin; Almanya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, uyuşturucu madde tedarik ettiği, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

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