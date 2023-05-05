SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü

SON DAKİKA HABERİ: Malatya’da ağır hasarlı bir bina çöktü. Enkazda arama kurtarma çalışması başlatılırken Malatya Valisi Hulusi Şahin, kapı pervazlarını sökmek için binaya giren 4 kişiden 1'inin enkaz altında kaldığını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
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Son dakika haberi! Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesinde bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü - 1

BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Malatya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere, 3 katlı ağır hasarlı ve boşaltılmış binanın kendiliğinden yıkıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bina içinde 4 hurdacı kapı pervazlarını sökmeye çalışıyorlarmış. Bina yıkılmaya başlayınca 3'ü kaçıyor 1'i maalesef enkaz altında. Arkadaşlarımız çıkarmaya çalışıyorlar. Ağır hasarlı binalara her ne sebeple olursa olsun asla girilmemesi gerekiyor. Buralardan kapı pencere sökmek ya da benzeri şeyler almak için herhangi bir hamlede bulunmamak gerekiyor. Çünkü binaların yapısal bütünlüğü bozulmuş, her an yıkılabilir. En ufak bir titreşimde bu binalar yıkılabilir. Şehrimizde 35 bin civarında böyle ağır hasarlı bina var. Bu binaların yıkımı zaman alacak. Bu binalara girilirse hayati tehlike olur. Bugün burada gördüğümüz maalesef bunun bir örneği oldu. Sizin aracılığınızla yine söylüyorum lütfen ağır hasarlı binalardan uzak duralım."

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