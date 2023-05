SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: 1 ölü

ENKAZ ALTINDA KALAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Malatya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere, 3 katlı ağır hasarlı ve boşaltılmış binanın kendiliğinden yıkıldığını belirterek şöyle konuştu:



"Bina içinde 4 hurdacı kapı pervazlarını sökmeye çalışıyorlarmış. Bina yıkılmaya başlayınca 3'ü kaçıyor, 1'i maalesef enkaz altında. Arkadaşlarımız çıkarmaya çalışıyorlar. Ağır hasarlı binalara her ne sebeple olursa olsun asla girilmemesi gerekiyor. Buralardan kapı pencere sökmek ya da benzeri şeyler almak için herhangi bir hamlede bulunmamak gerekiyor. Çünkü binaların yapısal bütünlüğü bozulmuş, her an yıkılabilir. En ufak bir titreşimde bu binalar yıkılabilir. Şehrimizde 35 bin civarında böyle ağır hasarlı bina var. Bu binaların yıkımı zaman alacak. Bu binalara girilirse hayati tehlike olur. Bugün burada gördüğümüz maalesef bunun bir örneği oldu. Sizin aracılığınızla yine söylüyorum lütfen ağır hasarlı binalardan uzak duralım."



Arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından enkazda kalan Orhan Cücün'ün (28) cenazesine ulaştı.