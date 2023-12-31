Mardin'de terör operasyonu: 1'i Yeşil, 1'i Gri kategoride olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin Nusaybin’de sözde Bagok kırsalında gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-39” operasyonunda 1’i yeşil, 1’i gri kategori olmak üzere 3 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakan Yerlikaya, operasyona Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timleri'nin katıldığını, Jandarma SİHA'ların da havadan destek verdiğini belirtti.



Operasyonda yeşil kategoride yer alan "Piling Mardin" kod adlı "Delil Bal" ve gri kategoride yer alan "Demhat Amad" kod adlı "İslam Ölçay" ile Suriye Uyruklu "Welat" kod adlı "Raman Lokman Muhammed" isimli teröristler etkisiz hale getirildi. "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" diyen Bakan Yerlikaya, "terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadesini kullandı.