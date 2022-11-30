SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

BM ANTLAŞMASI'NIN 51. MADDESİNE ATIF



Görüşmede, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu vurgulayan Akar, terörle mücadele operasyonlarının Birleşmiş Milletler Antlaşması'nnın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında yapıldığını anlattı.

"İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ" MESAJI

Terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını dile getiren Milli Savunma Bakanı, bu kapsamda Türkiye'nin DAEŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

"OPERASYONLARDA TEK HEDEF TERÖRİSTLER"

Bakan Akar ayrıca, terörle mücadele operasyonlarında tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...