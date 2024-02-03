SON DAKİKA HABERİ: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi.

SON DAKİKA HABERİ: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyeti ile görüştü
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Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı , Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da görüştü.

Toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü.

Ayrıca Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu.

Toplantıda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.

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