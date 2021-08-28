SON DAKİKA HABERİ... MİT-TSK ortak operasyonu: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı 28.08.2021 - 12:53 | Son Güncelleme : 28.08.2021 - 13:15

SON DAKİKA HABERİ... MİT-TSK ortak operasyonu: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK, dün Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen teröristlere ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

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