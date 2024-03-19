SON DAKİKA HABERİ | MİT’ten Süleymaniye’de operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdi.
Süleymaniye kenti kırsalında bulunan Pencevin bölgesinde olduğu belirlenen Bilen’i etkisiz hale getirmek için harekete geçen MİT, teröristin yerinin tespiti üzerine operasyon gerçekleştirdi.
PKK’lı terörist İran sınırına yakın bir bölgede etkisiz hale getirildi.
GENÇLİK YAPILANMASINDA GÖREVLİYDİ
Bilen, terör örgütü içinde gençlik yapılanmasında görev alıyordu.
Terör örgütüne takılacak gençlerin tespiti ve teşvikini gerçekleştiren terörist, İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alıyordu.
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