SON DAKİKA HABERİ: MSB: 5 terörist teslim oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK/YPG'linin teslim olduğunu duyurdu.

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Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'linin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG’li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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