SON DAKİKA HABERİ: MSB: 5 terörist teslim oldu

Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'linin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG’li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.