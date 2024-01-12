SON DAKİKA HABERİ: MSB duyurdu | Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı: 9 asker şehit oldu

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Bu açıklamanın ardından saat 23.20'de yaralı bir askerin daha şehit olduğu bilgisi paylaşıldı ve şehit sayısı 6'ya yükseldi.

Bakanlıktan saat 01.16 sıralarında yapılan açıklamada yaralı 2 askerin daha şehit olduğu ve şehit sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 15 oldu.

Saat 01.43'te yapılan son açıklamada şehit sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 00.30’da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir.



İcra edilen bu harekâtlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.



Bu harekâtlar sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."