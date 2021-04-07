SON DAKİKA HABERİ: MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı harekat bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. MSB'nin açıklamasında, verilen karşılık sonucu en az 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgede belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alınmaya devam edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı 07.04.2021 - 22:17 | Son Güncelleme : 07.04.2021 - 22:58

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi!  Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca tanksavar silahı ile yapılan taciz atışı sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Saldırı sonrası meşru müdafaa hakkı çerçevesinde tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alınmaya devam edildiği vurgulanarak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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