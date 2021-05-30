MSB: 1 Ocak'tan bugüne kadar 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB yaptığı açıklamada "1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerne yer verdi.

PENÇE-ŞİMŞEK VE PENÇE-YILDIRIM OPERASYONLARI

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin son durumu paylaşan Bakanlık, 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildiğini, 57 mağaranın, 110 sığınağın ve 398 mayının imha edildiğini duyurdu.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajını yineleyen Milli Savunma Bakanlığı, " 15 Temmuz 2016’dan bu yana 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor." açıklamasında bulundu.