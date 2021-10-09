SON DAKİKA HABERİ: Okul servislerine ceza yağdı

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Ülke genelinde yapılan denetimlerde 1050 okul servisine ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

21 bin 896 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, 1050 araç ve sürücüsüne idari para cezası verilirken, 135 okul servis aracı trafikten men edildi



28 TAKSİYE MEN

Uygulamalarda, 6 bin 999 ticari taksi kontrol edildi, 203 ticari taksiye cezai işlem düzenlendi, 28 ticari taksi trafikten men edildi.



Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 859 şahıs yakalandı.