SON DAKİKA HABERİ: Ömer Çelik: AB'nin KKTC ile ilgili açıklaması yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY’nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir.." dedi.

Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası toplumun saygın bir üyesi olduğunu vurgulayan Çelik, şu şekilde devam etti:

"KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur... Avrupa Birliği’nin KKTC’yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımızın son olarak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında vurguladığı gibi KKTC’nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz…"