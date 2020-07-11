SON DAKİKA HABERİ: ''Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi''

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe- Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

