Reuters: Luhansk yönetimi Rusya'ya katılmak için resmen başvuru yaptı

Son dakika haberi! Reuters haber ajansı, Luhansk bölgesinin Rusya tarafından atanan başkanı Leonid Pasechnik'in Rusya'ya katılmak için resmen başvuru yapıldığını duyurdu.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Rus destekli yöneticisi referandumun ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgeyi Rusya'ya dahil etmesini istedi.



Pasechnik Putin'e hitaben, "Referandumda bölge halkının Rusya'ya bağlanma kararını onayladığını dikkate alarak, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bu kararın bir parçası olması konusunu değerlendirmenizi rica ediyorum" dedi.

UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ REFERANDUMLARDA RUSYA'YA BAĞLANMA KARARI ÇIKTI

Öte yandan, dün Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararının çıktığı belirtildi.



Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 100’ü sayıldı. Oylamaya katılanların yüzde 98,42’si Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı.



Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 56,85’inin sayıldığı ve bunların yüzde 94,75’inin Rusya’ya katılmak için oy kullandığı belirtildi. Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson bölgesinde düzenlenen referandumda oyların tamamı sayıldı. Referanduma katılanların yüzde 87,05'i Rusya’ya bağlanmaktan yana oy kullandı.



Rusya'nın Ukrayna'd elinde bulundurduğu topraklardaki son durum.

Zaporijya bölgesindeki referandumda ise oyların tamamının sayıldığı ve oylamaya katılanların yüzde 93,11’inin Rusya’ya katılmak için oy kullandığı ifade edildi.



İNGİLTERE: PUTİN UKRAYNA’DA REFERANDUM YAPILAN 4 BÖLGENİN İLHAKINI 30 EYLÜL’DE DUYURACAK



Diğer taraftan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, bu bölgelerde yapılan referandumların sonucunu tanımayacağını açıkladı.



Kremlin'den ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.



İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılacağını duyurmasının muhtemel olduğunu duyurdu. Bakanlık, şu anda bu topraklarda devam eden referandumların 27 Eylül'de sonuçlanması planlandığını bildirdi.



Yapılan açıklamada, "Rusya liderleri herhangi bir ilhak duyurusunun, özel askeri operasyonun başarısının bir kanıtı olarak görüleceğini ve çatışmaya verilen yurtsever desteği pekiştireceğini umuyor" denildi.