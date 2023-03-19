SON DAKİKA HABERİ: Şanlıurfa'da üç ilçede eğitime bir gün daha ara

Son dakika haberi! Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sel felaketinin yaşandığı kentte üç ilçede eğitime bir gün daha ara verildiğini, diğer 10 ilçede ise okulların 20 Mart Pazartesi günü açılacağını duyurdu.



Vali Ayhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde bir gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor" dedi.



Ayhan ayrıca, 21 Mart Salı günü merkez ilçelerde de eğitimin başlatılacağı bilgisini paylaştı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...