SON DAKİKA HABERİ: Seyahatte 'HES kodu dönemi' (Bakan Koca duyurdu)

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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Bakan Koca, ''İlk dönemi başarı ile atlattık bu dönemi de başarı ile atalacağız inanıyorum'' dedi. Seyahat ederken alınacak önlemleri duyuran Bakan Koca, ''HES kodu'' ile seyahat edileceğini söyledi.

Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''Corona virüs ile mücadelemiz yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi. Artık evlerimizin bu savaşı hiç risk almadan atlatabileceğimiz yer olduğunu biliyoruz. Ve salgın kapsamında vaka sayısının binin altına düşmesi işaret fişeği niteliğinde olacaktır. Mücadelenin ne kadar daha süreceğini bilmediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Bahar havasını yaşayamadığınız bugünlerde müjde yüklü konuşmak isterdim ancak gerçekçi değil.

BAYRAM UYARISI

Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz. Bu bayramı eskisi gibi kutlarsak salgının tekrar tırmanışa geçmesini izleyebiliriz. Bayramda tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür oluruz. Bayram sonraki günler daha özgür olacak. Evlerimiz güvence altında olmaya devam edecek ancak daha özgür olacağız. Bu hayat tarzına ''Kontrollü sosyal hayat'' diyoruz.

İŞYERLERİ İÇİN KURALLAR REHBERİ

Riskli hareketlilik olduğu yerlere test kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. 20 Mayıs'tan sonra işyerlerinde kuralları gösteren afişlerle karşılaşacaksınız. Normalleşme sürecinde açılabilecek işyerleri hakkında rehber de hazırlamaktayız.

HES KODU İLE YOLCULUK

HES kodu ile kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Risk varsa onay verilmeyecek. Yolculuklarda bu güvenliğimizi sağlayacak. Her yolculukta farklı bir HES kodu alınacak. Önümüzdeki günlerde yaygın kullanılması hayatımızı yolculuk ederken HES kodu rahatlatacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.



KONTROLLERİ FİRMALAR YAPACAK

Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.

İstanbul'da yoğun bakım ihtiyacının çok olduğunu biliyoruz. Yeni hastaneler ciddi manada yoğun bakım sorununu çözecek.

VİRÜS YAYILIM HIZI DÜŞTÜ

Her geçen gün bulaş değeri düşüyor bunu da belirtmek isterim. Virüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye düştü.

ÖĞRENCİLER MASKE İLE Mİ SINAVA GİRECEK?

Biz bu konu ile ilgili bir rehber hazırlıyoruz. Bütün öğrencilerin maske ile sırasına oturması istenecek. İmtihan anında mesafe korunabilirse maskeyi çıkarabilecekler.

65 yaş üstü vatandaşlar için, sabit bir yere gittiğinden eminsek, memlekete gideceklerinden emin, 1 aylık tek yönlük gidiş içerisinde bir izin durumu yarından itibaren söz konusudur.