SON DAKİKA HABERİ: Siirt'te bir asker şehit oldu

ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLECEK



Ceylan'ın Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.



Şehidin, Çamdibi köyünde babası Bekir Ceylan ve annesi Gülten Ceylan'ın yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti. Ceylan ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.



Evli ve 1 çocuk babası şehit uzman çavuş Aydın Ceylan'ın Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.



Şehit uzman çavuşun cenazesinin yarın Yenice'nin Çamdibi köyünde toprağa verileceği bildirildi.

