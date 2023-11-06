SON DAKİKA HABERİ: Siirt'te devrilen araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi öldü

SON DAKİKA HABERİ: Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen araçtaki LPG tankının patlaması sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABERİ: Siirt'te devrilen araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi öldü
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Son dakika haberi! Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

SON DAKİKA HABERİ: Siirt'te devrilen araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi öldü - 1

LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Siirt'te devrilen araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi öldü - 2

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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