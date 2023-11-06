SON DAKİKA HABERİ: Siirt'te devrilen araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi öldü

LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.



Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.