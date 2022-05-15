SON DAKİKA HABERİ: Şırnak'taki PKK eylemleri nedeniyle aranan Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MİT, Şırnak’ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Hayri kod adlı Ekrem Üstek’i saklandığı Ayn El Arab (Kobani)’ta etkisiz hale getirdi.

Haberler 15.05.2022 - 10:58

SON DAKİKA HABERİ: Şırnak'taki PKK eylemleri nedeniyle aranan Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! Ekrem Üstek, eylemleri nedeniyle kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyordu.

1990’lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi işlediği suçlar dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yatan E.ÜSTEK’i, kaçtığı PKK kontrolündeki Kobani’de hassas bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

DOSYASI SUÇ KAYITLARIYLA DOLUYDU

Üstek, 1991 baharında Şırnak şehir merkezinde gerçekleşen silahlı çatışmaların planlanması, 1992 tarihinde Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması, yine 1992 yılında evini polis memuruna kiraya verdiği için roketli saldırıya uğrayan ev sahibinin bilahare otomatik silahlarla taranması olaylarına iştirak ettiği için uzun yıllar ’de cezaevinde yatmıştı.

Şırnak’ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde de en ön saflarda yar aldı. Eylemleri dolayısıyla arandığı dönemde illegal yollarla PKK kontrolündeki Kobani’ye kaçtı.

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