SON DAKİKA HABERİ: 'Siyasi  cinayetler' iddiasına soruşturma

SON DAKİKA HABERİ: CHP lideri çıkışıyla gündem olan "siyasi cinayet" tartışması yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 10:13 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 10:39

SON DAKİKA HABERİ: 'Siyasi  cinayetler' iddiasına soruşturma

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 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

İddia CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmişti. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın sözleri belli çevreleri cesaretlendiriyor" diyerek siyasi cinayetler işlenebileceğini öne sürmüştü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin sorumsuzluk olduğunu söylemişti.

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