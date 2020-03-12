SON DAKİKA HABERİ: Suriye Sınır Bölgesi'nde bir asker şehit oldu

Son dakika haberi! Şanlıurfa Valiliği, Resulayn'da kontrol noktasında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.



Yapılan açıklamada şu ifadler kullanıldı:



"Barış Pınarı Harekatı sonrası Suriye Sınır Bölgesi'nde görev icra eden TSK personelimiz J.Uzm.Onb. Beyazıt Bestami Buluş şehit olmuştur. Şehidimiz 12.03.2020 perşembe günü saat 18.00'de Şanlıurfa Gap Havaalanı'nda düzenlenecek olan tören sonrası Hatay ili Kırıkhan ilçesine uğurlanacaktır. Şehidimizin ruhu sad olsun."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...