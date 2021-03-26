SON DAKİKA HABERİ: Tarikat merkezindeki subay iddiasına inceleme

Harp Okullarına giriş yönetmeliğinden “irticai faaliyete karışmamış olma” şartının kaldırılmasına ilişkin tartışma sürüyor .

Milli Savunma Bakanlığı değişiklikle ilgili açıklama yaptı .

Açıklamada “Yayımlanan Yönetmelikte yer alan düzenleme daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut” olduğu söylendi.

Önceki düzenlemede Harp Okuluna giriş için “Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak” ifadesi yer alıyordu.

Bakanlık açıklamasında,, yeni düzenlemeyle aralarında Anayasal Düzen ve devletin güvenliğine karşı suçlarından da yer aldığı 30’dan fazla suç hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturmaya devam etmiyor olmak şartının getirildiği vurgulandı.

TARİKAT MERKEZİNDEKİ SUBAY İDDİASI

Sosyal medyada yer alan ve bir tarikat merkezinde namaz kılan bir amirale ait olduğu öne sürülen görüntüler de tartışma konusu.

Askeri kaynaklardan o görüntülere ilişkin de açıklama geldi.

Askeri kaynaklar "Sosyal medyada yer alan bu ve benzeri her türlü paylaşım gerçekliği başta olmak üzere her yönüyle dikkatle inceleniyor" ifadesini kullandı.

