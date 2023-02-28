SON DAKİKA HABERİ: TBMM'de EYT mesaisi

Son dakika haberi! Uzun süredir tartışma konusu olan, milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, TBMM Genel Kurul'nda görüşülüyor.

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.

Teklifin tümü üzerinde konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, EYT kanun teklifinin Mecliste en hızlı şekilde çıkması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.



"EYT'liler bir an evvel beklediği bu emeklilikle tanışsın istiyoruz." diyen Usta, grup olarak konuşmalarını mümkün olduğu kadar kısa tutacaklarını söyledi.



Prim ödeme gün sayısının kademeli olarak artmasının kanun teklifinin en büyük eksikliği olduğunu savunan Usta, kanun teklifindeki prim gün sayısının 5 bin güne düşürülmesi için önerge verdiklerini açıkladı.



Kanun teklifine yönelik hazırlanan etki analizinde, düzenlemenin bütçeye 10 aylık yükünün hesaplandığını söyleyen Usta, İYİ Parti Grubu olarak bunun 15 yıllık yük hesabını yaptıklarını dile getirdi.



Kanun çıktığında emekli olabilecek kişilerin toplam 15 yıllık yükünün 548 milyar lira olacağını belirten Usta, "Bugün EYT'li olanlar ve potansiyel EYT'lilerle birlikte bütün sistemin 15 yıllık yükü sabit fiyatlarla 883 milyar TL." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetinin giderilmesi konusuna ilk defa 12 Haziran 2011 tarihli seçimlerde MHP'nin seçim beyannamesinde yer verildiğini, bu vaatlerinin 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2017 ve 24 Haziran 2018 seçim beyannamelerinde de yer aldığını hatırlattı. Kalaycı, "MHP'nin verdiği bir sözü daha yerine gelmektedir." dedi.

"DEPREMDE ÖLEN EYT'LİLERİN MAAŞLARI HAK SAHİPLERİNE BAĞLANSIN"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise depremde ölen EYT'li insanların emekli maaşlarının hak sahiplerine bağlanmasını isteyerek, "EYT'li olup eksik primi olan ve depremde hayatını kaybedenlerin eksik primlerini devlet karşılamalıdır. Aynı şekilde iş yeri yıkılan, zarar gören esnafın da EYT prim eksiklerini devlet karşılamalı ve hemen aylık bağlamalıdır." diye konuştu.

"EYT'DE KADEMELİ GEÇİŞ İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yasa teklifiyle bir kademeli geçiş sunulduğu şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Akbaşoğlu, şunları kaydetti:



"1999 yılı, 8 Eylül'den önce ve sonra olmak üzere iki farklı hukuki statü getiriyor. 9 Eylül 1999'dan önce yaş şartı yok. Bununla beraber, 9 Eylül 1999'la beraber 99'dan bugüne kadar yürürlükte olan mevzuat aynı mevzuattır. 99'daki mevzuat bugüne kadar geçerli bir mevzuattır ve o mevzuatta da emekli olabilmek için üç şart aranmaktadır. Bunlardan birincisi sigortalılık süresini doldurmak, ikincisi 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında işe başlama tarihi itibariyle değişkenlik arz eden bir kademeli pirim günü sayısını doldurmak, üçüncü şart olarak da yaş şartını doldurmak. Dolayısıyla 3 şart yerine geldiğinde emekli olabilme hakkı elde edilebiliyor. Biz bu konuda AK Parti iktidarlarından önce mevcut bulunan üç şarttan yaş şartını tamamen ortadan kaldırıyoruz ve bugün itibarıyla 1999'dan itibaren şu ana değin yürürlükte olan mevzuata göre, kanunlara göre çalışma süresini, sigortalılık süresini ve tabi olduğu prim gün sayısını dolduran ve 1999'dan önce sigortalılık başlangıcını başlatabilen bütün çalışanlarımıza yaş şartı aranmaksızın emekli olma hakkı getiriyoruz. Dolayısıyla işin doğrusu, özü ve esası tam da budur. Bunun dışındaki değerlendirmeler hakikati asla ve kata ifade etmemektedir."



Bunun önemli bir reform olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Bu düzenleme, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın verdiği sözü pandemiye rağmen, enerji krizine rağmen, depreme rağmen, her şeye rağmen nasıl yerine getirdiğinin, 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar.' sözünün nasıl ete kemiğe büründüğünün tescilidir." yorumunu yaptı.

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm partilerimizin olumlu katkısıyla, bu akşam yasalaşmasını ümit ediyoruz" dedi.

Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, emeklilik başvurusunda bulunabilecek.



İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.

