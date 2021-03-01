SON DAKİKA HABERİ: THY uçağına bomba ihbarı

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İstanbul Havalimanı'na iniş yapan THY uçağında, bomba ihbarı üzerine arama yapıldı.

Oslo-İstanbul seferini yapan uçakta yapılan arama sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Olayı, THY Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Üstün paylaşımında şunları kaydetti:

"TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."