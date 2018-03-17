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Son dakika haberi... TSK: Afrin'de batı ve doğudan gelen birlikler kuzeyde buluştu

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SON DAKİKA HABERİ: Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştuklarını duyurdu.

Son dakika haberi! Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri, Afrin'in kuzeyinde buluştu.

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları belirtildi.

AFRİN'DE 12 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin’in 12 köyünü daha teröristlerden temizleyerek, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana karayolu bağlantısını kesti.

TSK ve ÖSO, Afrin'in Mirkan, Sino, Tatara, Çatalkapı ve Şeyh Obası köylerini teröristlerden temizlemesiyle terörden arındırılan köy sayısı 12'ye yükseltildi.

3 BİN 569 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 569'a yükseldi.

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