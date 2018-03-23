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Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Erbil'e yönelik uçuş yasağının kaldırıldığını açıkladı. Yıldırım, "Bir şekilde tasvip etmediğimiz Kuzey Irak referandumu sonrasında hava sahası kapanmıştı. Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibariyle açıyoruz. Bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Ancak bu sadece Erbil'le ilgili. Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek" dedi.

"FETÖ BORSASI" İDDİASINA YANIT

AK Parti'li Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiasıyla ilgili açıklama yapan Yıldırım, "Kuşku varsa yargıya intikal ettirilmeli. Hassasiyet gösterilen bu konuda daha dikkatli olunmalı. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı es geçmemiz söz konusu değil" diye konuştu.

"KURDAKİ DEĞİŞKENLİK GEÇİCİ"

Başbakan Yıldırım, dövizdeki dalgalanmayla ilgili olarak "Kurlardaki değişkenlik geçici durumdur. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri sınırlı ve geçicidir. Asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Tüm makro ekonomik göstergelerimiz gayet iyidir. Bu yıl kurulan şirket sayısı artmış vaziyette. Herhangi bir tereddüte mahal yok" dedi.

"PATRİOT'LAR S-400'ÜN ALTERNATİFİ DEĞİL"

"NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor" diyen Yıldırım, "ABD Suriye bölgesinde bir takım yanlışlarına rağmen halen müttefikimizdir. Patriot'lar ve NATO'yla uyumlu savunma sistemlerine yönelik çalışmamız devam edecek. Onlar S-400'ün alternatifi değildir" şeklinde konuştu.