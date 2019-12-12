SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Libya anlaşmasını BM'ye bildirdi

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için BM'ye bildirimde bulundu.

türkiye libya.jpg

İlişkili Haberler

BM'den Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin açıklama

BM'den Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin açıklama

Erdoğan: Libya talepte bulunursa asker gönderebiliriz

Erdoğan: Libya talepte bulunursa asker gönderebiliriz

Yunanistan'dan BM'ye Türkiye-Libya anlaşması itirazı

Yunanistan'dan BM'ye Türkiye-Libya anlaşması itirazı

Libya ile Akdeniz anlaşması devreye girdi

Libya ile Akdeniz anlaşması devreye girdi

Son dakika haberi! 

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirimde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Libya ile 27 Kasım'da imzalanan ve 8 Aralık'ta yürürlüğe giren mutabakatın tescil edilmesi amacıyla dün BM'ye bildirim yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, mutabakata Libya'da hükümetin, Türkiye'de TBMM'nin onay verdiğini belirterek, "Yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla birlikte BM'ye tescilini de yapacağız. Hem anlaşmayla ilgili birlikte bilgi veriyoruz hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM'ye tescil ettiriyoruz" demişti.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya göre Akdeniz'de 18.6 millik (29.9 km) bir sınır çizgisiyle iki ülkenin kıta sahanlığı (KS) ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırları belirlenmişti.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...