SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de aşılamada en yüksek günlük doza ulaşıldı

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Türkiye'de uygulanan Covid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.



Sağlık Bakanlığı'nca, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 663 bin 821, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 248 bin 63 olmak üzere toplam 5 milyon 911 bin 884, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 763 bin 269, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 155 bin 814 olmak üzere toplam 2 milyon 919 bin 83, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 407 bin 543, ikinci doz aşı sayısı 944 bin 439 olmak üzere toplam 2 milyon 351 bin 982 doz olarak kayıtlara geçti.

