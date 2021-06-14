SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de aşılamada en yüksek günlük doza ulaşıldı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Covid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı. Birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.

Anadolu Ajansı 14.06.2021 - 19:35 | Son Güncelleme : 14.06.2021 - 20:04

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de aşılamada en yüksek günlük doza ulaşıldı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Türkiye'de uygulanan Covid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı'nca, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 663 bin 821, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 248 bin 63 olmak üzere toplam 5 milyon 911 bin 884, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 763 bin 269, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 155 bin 814 olmak üzere toplam 2 milyon 919 bin 83, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 407 bin 543, ikinci doz aşı sayısı 944 bin 439 olmak üzere toplam 2 milyon 351 bin 982 doz olarak kayıtlara geçti.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...