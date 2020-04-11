SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de virüsten 95 can kaybı daha

Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte corona virüs nedeniyle 95 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı bin 101'e çıktı.

33 bin 170 yeni test yapıldı, 5 bin 138 kişiye corona virüs tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 52 bin 167'ye yükseldi.

Son 24 saatte 542 kişi daha sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen kişi sayısı 2 bin 965 oldu.

"VAKA SAYIMIZ ÖNGÖRÜLEBİLİR DÜZEYDE ARTIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayısının, test sayısındaki artışla birlikte öngörülebilir düzeyde arttığını belirtti.

Bakan Koca, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte" ifadelerini kullandı.