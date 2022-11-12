SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı

Son dakika haberi! Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı.

Türkile ile İsrail arasında normalleşme adımları kapsamında 4 yıllık aranın ardından iki ülke arasında 17 Ağustos 2022'de karşılıklı büyükelçi atama kararı alınmıştı. Bu kapsamda ilk adım İsrail'den gelmiş, 20 Eylül 2022'de İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne Irit Lillian getirilmişti. İsrail'in ardından Türkiye de 7 Ekim 2022'de Telaviv Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar'ın getirildiğini duyurmuştu. Torunlar'ın atanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreç resmen tamamlanmış oldu..

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?



TED Ankara Koleji'ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu.



Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu.



Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.



2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.



2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu.



2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.