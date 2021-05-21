SON DAKİKA HABERİ: 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı

SON DAKİKA HABERİ: Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı.

Anadolu Ajansı 21.05.2021 - 08:52

SON DAKİKA HABERİ: 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı

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Son dakika haberi! Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı yla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 8 ilde eş zamanlı “Sahil Rüzgarı” operasyonu başlatıldı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar neticesinde; Antalya ilinde 32, Aydın ilinde 15, Balıkesir ilinde 25, İzmir ilinde 30, Mersin ilinde 19, Muğla ilinde 19, İstanbul ilinde 13 ve Adana illinde 18 şüpheli şahsa yönelik olmak üzere; yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan (yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama vb), suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 171 hedef şahsa yönelik 21.05.2021 tarihinde eş zamanlı planlı operasyonlar yapıldı" denildi. 

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