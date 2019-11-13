SON DAKİKA HABERİ: 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan tarafından Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları ile PÖH timlerinden oluşan 2.360 personelle KIRAN-6 Operasyonu'nun başladığı açıklandı.

Açıklamada, "Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-6 Operasyonu başlatılmıştır.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları ile PÖH timlerinden oluşan 2.360 personel (157 operasyonel tim )görev almaktadır.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik KIRAN operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.