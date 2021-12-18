SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.12.2021 - 16:06

SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

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 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."

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