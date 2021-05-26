SON DAKİKA HABERİ: BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de
SON DAKİKA HABERİ: Geçen hafta duyurulan toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi. Gelen aşı miktarı ve detaylarına ilişkin açıklamanın bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulması bekleniyor.
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