SON DAKİKA HABERİ: BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de

SON DAKİKA HABERİ: Geçen hafta duyurulan toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi. Gelen aşı miktarı ve detaylarına ilişkin açıklamanın bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulması bekleniyor.

26.05.2021 - 11:30

SON DAKİKA HABERİ: BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...