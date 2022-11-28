SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Beştepe'deki toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.



Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırının hemen akabinde olayın faili ele geçirilirken, eylemle bağlantılı çok sayıda kişi yakalandı.

Terör saldırılarıyla verilen mesajı gayet iyi anlıyor ve yanıtını sahada veriyoruz.

Güney sınırlarımız boyunca yürüttüğümüz harekatlarla kayıp veren terör örgütü havan saldırılarıyla masumların kanını akıtarak kirli yüzünü gösterdi

Terör örgütünü son militanına kadar yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

SURİYE'YE KARA HAREKATI HAZIRLIĞI

Binlerce kilometre öteden gelip her yeri yakıp yıkanlar Türkiye'nin hassasiyetine saygı göstermek zorunda.

Kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz.

DÜZCE DEPREMİ

Ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...