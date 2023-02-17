SON DAKİKA HABERİ: Deprem sonrası hasar tespit çalışması: 90 bin 609 bina yıkık ve ağır hasarlı

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde afet bölgelerinde yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Deprem bölgesinde 684 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Bakan Kurum, 90 bin 609 binada bulunan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

ENKAZLAR NERELERE DÖKÜLECEK?



Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarının en geç bir hafta içinde tamamlanacağını belirterek, enkaz kaldırma çalışmalarının özenle yürütüldüğünün altını çizdi.



Enkazların nerelere götürüleceği bilgisini de veren Kurum, önce ağır hasarlı binaların yıkımının yapılacağını ve bu enkazların şehirlere zarar vermeyecek döküm alanlarına gönderileceğini söyledi. Enkazlarda ayrıştırılabilecek tüm malzemelerin geri dönüşüme tabi tutulacağını da sözlerine ekledi.

YENİ KONUTLARIN YAPIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Deprem bölgelerine yapılacak yeni konutlar hakkında da bilgi veren Bakan, bugün itibariyle depremden etkilenen illerde yerleşim alanlarına ilişkin yerlerin belirlendiğini belirterek, ilk 30 bin konutun projelendirme çalışmalarının tamamlandığını bu 30 bin konutun ise mart ayı itibariyle inşasına başlanacağını söyledi.

Bakan Kurum, yeni konutların yapımına ilişkin şöyle konuştu:

"10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi. Raporlar hazırlanıyor. Daha önce yaptığımız konutlar nasıl ayaktaysa bundan sonra yapacağımız konutlarda da bunu yapacağız. Mart başı itibariyle konutlarımızın TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Müdürlüğümüzle inşaat faaliyetlerine başlayacağız. Konutlarımız zemin dahil 3-4 katı geçmeyecek. Eski yerleşim alanlarına ilişkin mevcuttaki imar yoğunluğunu zeminlerin detaylı bir şekilde incelenmesine müteakip vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde her türlü imar kısıtlamasını içerir bir süreci yürüteceğiz. Şehirlerimizin 50-100 yılını planlayacağız. İlk önce belirlediğimiz rezerv alanlarda, sonra master planlarda bunları yapacağız. Bu motivasyonla 10 ilimizde eş zamanlı çalışıyoruz. Hasar tespiti tamamlanan yerlerde konutlarımızı yapıyor olacağız."